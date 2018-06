«Daudzi dzīvnieki baidās no cilvēkiem: mēs varam būt lieli, trokšņaini un bīstami, tāpēc dzīvnieki bieži rīkojas tā, lai nevajadzētu nonākt mums tuvumā. Tomēr savvaļas dzīvniekiem aizbēgt no mums kļūst arvien grūtāk, jo cilvēku populācija tikai pieaug. Izskatās, ka dzīvnieki sāk mainīt savu diennakts ritmu, lai izvairītos no mums,» izdevumam «Newsweek» atklāja pētījuma autore Ketlīna Geinore (Kaitlyn Gaynor).