Kolumbijā pret kokaīna ražošanu cīnīsies ar droniem

Kolumbija, viena no pasaulē lielākajām kokaīna ražotājvalstīm, 2015. gadā aizliedza glifosāta izsmidzināšanu no gaisa, jo tika pierādīts, ka tas veicina vēža rašanos. Tomēr, pateicoties droniem, izsmidzināšanu ir iespējams veikt no daudz zemāka augstuma, tā neradot draudus cilvēka veselībai.