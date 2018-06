Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Proceedings of the National Academy of Sciences», pētnieki laboratorijas pelēm injicēja ķīmisku savienojumu, kas iegūts no slepkavu asinīm, un novēroja, ka šie grauzēji daudz ātrāk sāka kautiņus ar saviem būrīša biedriem.