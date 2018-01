Domāja, ka meteorīts, izrādījās – lidmašīnas tualetes saturs

Milzīgais «akmens» gabals, kas nogāzās labības lauka vidū, atstājot zemē pamatīgu krāteri, patiesībā nebija eksotisks viesis no kosmosa, bet gan fekālijas no lidmašīnas tualetes jeb «zilais ledus», vēsta izdevums «Indian Press».

Šķebinošo patiesību par «meteorīta» patieso izcelsmi atklāja zinātnieki no Indijas Meteoroloģiskā centra, kad tika izanalizēti «akmens» paraugi. Izrādījās, tas sastāv no cilvēka ekskrementiem.

An unidentified object, suspected to be a meteor, fell into the field of Fazilpur Badli village in Pataudi this morning. IMD to send a team to collect samples. NDMA has also been alerted, say officials. @IndianExpress pic.twitter.com/6sVMBLQhQh— Sakshi Dayal (@sakshi_dayal) January 20, 2018