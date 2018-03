Lūk, galaktika, kas dod priekšstatu par Piena Ceļa izskatu no tāluma

Atrodoties savā istabā daudzdzīvokļu mājā, tev būs tikai teorētisks iespaids par pilsētu kopumā. Līdzīgi ir ar mūsu priekšstatiem par Piena Ceļa galaktiku. Mēs nevaram uz to palūkoties no malas, tādēļ savas galaktikas modeli būvējam, izmantojot pieejamos pētījumus un teorētiskos modeļus, kurus savukārt izveidot palīdz citu, Piena Ceļam līdzīgu galaktiku analīze. Viena no tādām galaktikām ir NGC 1015 Vaļa zvaigznājā.