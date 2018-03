Karstākais piedāvājums no NASA - ceļojums uz Sauli

Protams, nekāda fiziskā ceļojuma nebūs. Ar zondi uz Sauli dosies tikai tavs virtuālais «es», visticamāk, viens no daudziem, jo gan jau ka šis nebūs pirmais ceļojums, kurā pieteiksies, lai ar kādu no NASA misijām nosūtītu savu vārdu uz kādu no Saules sistēmas tuvākiem un tālākiem nostūriem. Šis gan nebūs arī ilglaicīgs ceļojums un galu galā zonde sadegs Saules karstajā atmosfērā.

Ja nu tomēr virtuālā «es» gaidāmais bēdīgais iznākums tevi nebaida, vari doties uz šim notikumam sagatavoto vietni un pievienoties «lidotājiem».

Vietne, kurā pievienoties «lidotājiem»

Saule ir viens no visvairāk pētītajiem astronomiskajiem objektiem. Tas gan nenozīmē, ka tās noslēpumi ir atminēti. Gluži pretēji, neatbildēto jautājumu pietiks visiem. Kā Saule ietekmē Zemi? Kāpēc tās vainags ir karstāks par virsmu? Kā prognozēt tās aktivitāti? Kā mūsu zvaigzne attīstīsies un ko no tās cilvēce var sagaidīt nākotnē? Atbildes uz šiem jautājumiem ne tikai apmierinās pētnieku ziņkāri, bet palīdzēs gan pasargāt no Saules kaitīgās ietekmes cilvēkus un tehnoloģijas, gan pilnvērtīgāk izmantot Saules enerģiju, gan, iespējams, uz Zemes ražot enerģiju tikpat efektīvi, kā to dara pati Saule.

Zonde riņķos ap Sauli, atrodoties nieka 7 miljonu kilometru attālumā no Saules virsmas jeb fotosfēras. Primārais zinātnes mērķis ir noskaidrot, kā notiek enerģijas un karstuma pārnese vainagā, kas paātrina Saules vēju un enerģētiskās daļiņas. Kosmiskais aparāts ir aprīkots ar četriem instrumentiem, kas veiks magnētiskā lauka, plazmas, enerģētisko daļiņu un Saules vēja temperatūras mērījumus. Lai varētu atrasties šādā ekstrēmā vidē, kosmisko aparātu un tā instrumentus sargās aptuveni 10 cm biezs oglekļa kompozītmateriāla vairogs.

Pārkera Saules zonde Džona Hopkinsa Universitātē (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) FOTO: JHU APL

2017.gada maijā misijai piešķīra astrofiziķa Jūdžina Pārkera vārdu. Šis ir pirmais gadījums, kad kāda misija tiek nosaukta par godu vēl dzīvam cilvēkam. Jūdžins Pārkers 1950.gados pētīja, kā Saule un zvaigznes atdod enerģiju apkārtējai videi. Šo procesu viņš nodēvēja par Saules vēju, aprakstot komponentes, kas to veido, - plazmu, magnētisko lauku un enerģētiskās daļiņas. Pārkers centās rast izskaidrojumu superkarstajam Saules vainagam, kas ir vēl karstāks nekā Saules virsma.