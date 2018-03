Viesis no Zvaigžņu karu Tatuīnas?

Ja esi Zvaigžņu karu cienītājs, tad zināsi, ka Tatuīna ir dubultzvaigžņu sistēma. Zinātnieki uzskata, ka lielākā daļa zvaigžņu Piena Ceļa galaktikā atrodas pa pāriem. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka pirmais viesis no starpzvaigžņu vides ir izrādījies asteroīds, kurš visticamāk atlidojis no dubultzvaigžņu sistēmas. Tā uzskata doktora Alana Džeksona vadītā zinātnieku grupa, kuras pētījums tikko publicēts žurnālā Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.