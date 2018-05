Zemei garām palidojis milzīgs asteroīds

Kā raksta «EarthSky», neskatoties uz asteroīda lielo izmēru, tas nebija redzams no Zemes ar neapbruņotu aci, tomēr no dažiem planētas reģioniem to bija iespējams novērot ar teleskopu.

Tie, kuriem teleskops nebija pieejams, asteroīda lidojumu varēja vērot tiešraidē no Londonas observatorijas, kas tika rādīta observatorijas Facebook kontā.

Pirmo reizi šis asteroīds astronomu redzeslokā nonāca 2010. gadā, bet vēlāk tika pazaudēts. Ņemot vērā, ka astronomiem pietrūka informācijas par asteroīdu, nebija iespējams izsekot tā orbītai līdz pagājušajam mēnesim, kad tas atkal parādījās pie «apvāršņa».

Tas ir krietni lielāks nekā Čeļabinskas meteorīts, kas Zemes atmosfērā ielidoja 2013. gadā un bija divas līdz trīs reizes mazāks par šo asteroīdu.