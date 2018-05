Google pamatīgi izsmej plakanās Zemes teorijas mīļotājus

Kāds pašlaik Silīcija ielejā vārtās pa zemi no smiekliem, pavisam noteikti, jo kompānijas Google uz plakanās Zemes teorijas piekritēju komūnu vērstais jociņš patiesi ir smieklīgs, vēsta «Independent».

Plakanās Zemes teorijas atbalstītāji uzskata, ka Zeme ir plakana un visi fakti par tās sfēriskumu ir viltoti. Šie cilvēki ir radījuši sazvērestības teoriju, kuras ietvaros NASA un pasaules lielvalstu valdības ir metušās uz vienu roku, lai turētu vienkāršos ļaudis neziņā un tumsā.

Savukārt kāds kompānijas Google darbinieks nolēma izjokot šīs teorijas piekritējus visai radošā un atjautīgā veidā.

Par to var pārliecināties katrs pats, atverot Google tulkotāju, kā tulkojamo frāzi no angļu valodas ierakstot teikumu «I'm a flat-earther» un pārtulkojot to franciski. Tu iegūsi frāzi «je suis un fou», kas nozīmē «es esmu traks».

Pēdējā laikā plakanās Zemes teorijas piekritēji mediju uzmanības lokā ir nonākuši vēl kāda iemesla dēļ, proti, šā mēneša sākumā tie paziņoja, ka Austrālijas kontinents patiesībā nemaz neeksistē. Savukārt, ja tev ir kāds pazīstams cilvēks no Austrālijas, tad vari būt pārliecināts, ka viņš ir valdības noalgots aktieris.

Šķiet, ka vajadzētu vairāk šādu asprātīgu jociņu, kas nedaudz sapurinātu plakanās Zemes teorijas piekritējus.