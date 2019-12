Viens no Zelenska paša izvirzītajiem uzdevumiem bija atrisināt situāciju Austrumukrainā. Otrs pārbaudījums, kurā Zelenskis tika ierauts negribot, bija otrā plāna loma ASV prezidenta Donalda Trampa impīčmentā.

Zelenskis, pašam to negribot, kļuvis par otrā plāna lomas tēlotāju Trampa impīčmenta sāgā. Viņš pats noliedz, ka militārās palīdzības jautājumā ar Trampu būtu notikusi vienošanās pēc principa "dots pret dotu", bet tajā pašā laikā izvairās no Trampa advokāta Rūdija Džuliāni, kurš gada beigās rosījās Ukrainā kopā ar konservatīvas raidorganizācijas filmēšanas komandu. Skaidrs ir viens - tikai retajam valsts vadītājam jau pirmajā pusgadā nākas saskarties ar tik milzīgiem pārbaudījumiem. Neskatoties uz to, 26.decembrī publicētas aptaujas rezultāti liecina, ka Zelenskim uzticas 62% ukraiņu, bet neuzticas - 31%.