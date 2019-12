Viens no skaļākajiem migrantu bojāejas gadījumiem šogad notika Anglijas grāfistē Eseksā, kur kravas auto konteinerā-saldētavā tika atrasti 39 vjetnamiešu līķi. Gadījums izgaismoja izplatīto, taču bīstamo nelegālās migrācijas paveidu. Cerībā uz labāku dzīvi migranti gatavi šķirties no tūkstošiem eiro, iedzīvoties parādos un riskēt ar savu dzīvību, nododot to cilvēktirgotāju rokās.