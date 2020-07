Deviņi interesanti fakti no slavenu mākslinieku dzīves

Salvadors Dalī (1904-1989)

Spāņu sirreālists Salvadors Dalī (1904-1989) bija izdomājis amizantu veidu, kā izvairīties no restorānu rēķinu apmaksas. Viņš bieži aicināja lielas draugu kompānijas uz dārgām pusdienām. Kad pienāca laiks maksāt, Dalī lūdza vienu rēķinu par visu summu. Viņš izrakstīja čeku un tad kādā brīdī tā otrajā pusē kaut ko uzzīmēja, skaidri zinot, ka neviens cilvēks pie pilna prāta neatdos čeku ar Salvadora Dalī oriģinālo zīmējumu. Loģiski, čeks palika nesegts un Dalī devās prom, nesamaksājis rēķinu.

Vinsents van Gogs (1853-1890)

Impresionists Vinsents van Gogs (1853-1890) savas dzīves laikā esot pārdevis tikai vienu gleznu – "Sarkanie vīna dārzi", kurā attēlota vīnogu ražas novākšana netālu no Monmažūras abatijas. Gleznu nopirka Anna Boša, impresionista un van Goga drauga Ežēna Boša māsa.

Eduārs Manē (1832-1883)

Anrī Matiss (1869–1954)

Aptuveni 1906.gada martā franču fovists Anrī Matiss (1869–1954) pie mākslas kolekcionāres Ģertrūdes Steinas iepazinās ar slaveno spāni Pablo Pikaso (1881-1973). Pēc Matisa teiktā, abi bija tik atšķirīgi «kā Ziemeļpols un Dienvidpols». Taču viņi visu dzīvi sacentās un ietekmējās viens no otra darbiem.

Anrī Matisam ļoti patika putni. Lai priecātos par to formu, krāsām un dziesmām, viņš reiz pie Sēnas esot nopircis piecus vai sešus baložus. Dzīves nogalē Matiss uzdāvināja Pablo Pikaso pēdējo no saviem mīļajiem baložiem. Pēc tam, kad Pikaso bija uzgleznojis "Gerniku" – vienu no pasaulē iespaidīgākajām pretkara gleznām, spānim lūdza uzzīmēt tēlu, kas reprezentētu mieru. Pikaso uzzīmēja Matisa dāvāto balodi, tā tapa slavenais plakāts ar miera balodi.