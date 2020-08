Desmit valstis, kas visdraudzīgākās ateistiem

Balstoties uz trim "WIN/Gallup International" globālās aptaujas datiem, kas apkopoti par 2008., 2009. un 2015. gadu, kļūst skaidrs, ka pasaulē vēl aizvien ir tādas valstis, kurās cilvēki, kas netic dievam/dieviem, ir spiesti savu attieksmi slēpt, jo kā gan lai citādi izskaidro to, ka, piemēram, Jemenā, Etiopijā vai Afganistānā kādai no reliģijām sevi pieskaita 97-99% visu iedzīvotāju. Par ateisma uzskatu paušanu publiski bieži vien cilvēki tiek vajāti, atcerēsimies kaut vai turku komponistu un pianistu Fazilu Saju, kuram pat draudēja cietumsods par to, ka mūziķis savā tviterī bija paziņojis, ka ir ateists. Lūk, kāda situācija pasaulē šajā jomā ir šobrīd.