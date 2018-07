Ēkas-kuģa īpašnieks Lūsiņš beidzot pastāstījis, ko ar to darīs

Lūsiņš Latvijas Televīzijas raidījumam «Panorāma» pastāstījis, ka būvi no Pāvilostas noteikti aizvākšot. Tā nekad neeot bijusi paredzēta Pāvilostas ūdeņiem. Šobrīd jau esot zināma vieta, kur to nogādās, tagad tā esot atbilstoši jāiekārto. Uz attiecīgo vietu to aizvākšot ar velkoņiem pa jūru. Uz jautājumu, kad tas varētu notikt, uzņēmējs neatbildēja. Tehniski tas neesot nekas neiespējams, un tā būšot tāda pati peldoša ierīce, kāda jau esot Lielupes ūdeņos Jūrmalā.