Apceļo Latviju! ⟩ Kā mēs neaizgājām bojā

Komandpunkta ēka mūs sagaida kā veca vīra bezzobaina mute - ar sūnām un zemi klātais objekts būvēts no augstvērtīga dzelzsbetona, kurš izturētu stipru triecienvilni, no kura izvairīties ļautu arī ēkas pusapļa forma. «Tas tev nav nekāds Dienvidu tilts,» smejas Sandra.

Bruņojušies ar lukturīšiem, atgaiņājam domas par to, ko varētu slēpt 28 gadus neapdzīvotas, pamestas telpas, un dodamies iekšā garā, tumšā un drēgnā gaitenī, kura malās rindojas neskaitāmi mazāka un lielāka izmēra kambari. Kādas ir to funkcijas un kas tajās noticis pirms vairākiem gadu desmitiem – nav zināms.

Uz pretējās sienas trīs uzraksti - «desantnieku uzbrukums», «tuvojas radioaktīvs mākonis», «uzlidojums no gaisa». Ja virs kāda no tām iedegās sarkanā signāllampa, nekavējoties tika dots signāls visai armijas daļai, kurai jau bija gatavs rīcības plāns katrai no situācijām. No šīs telpas tika nodrošināti tiešie sakari ar Maskavu.