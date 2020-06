Brīvdienu maršruts ⟩ Alūksnes ezera salas teika un mistiskie tempļi

Doties augšā pa kāpnēm milzīgajā koka konstrukcijā ir bailīgi, sajūtu arī tā kustēšanos, bet no pašas augšas paveras lielisks skats. Torņa virsotnē esošajā laukumiņā ir ne tikai karte ar ainavā redzamajiem apskates objektiem, bet arī visiem pieejams tālskatis, kas atšķirībā no, piemēram, Turaidas pils, ir bez maksas. No šīs vietas ir iespējams izvēlēties, ko gribas apskatīt tuvāk. Manu uzmanību uzreiz piesaista Alūksnes ezerā kursējošie kuģīši, kuri garām braucot aktīvi taurē viens uz otru, kā arī divi tempļi.