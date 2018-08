No TVNET arhīva: Zivtiņs, jūr un «Miroņ lauk» jeb «Pie Andra Pitragā»

Zivju kūpināšanas biznesu Andris sācis neilgi pēc brāļa. Tajā laikā viņi bijuši vienīgie piekrastē no Rojas līdz Kolkai. Tagad kūpinātāji esot saradušies «kā sēnes pēc lietus». Saimnieks skaidro, ka biznesā ļoti nozīmīga ir kvalitāte, jo viņa klientu loks ir cilvēki, kuri jau zina, kādas ir Andra zivis, - «draugs draugam pastāstījis». «Man viens cilvēks teic. Viņš bij nopircs kaut kur citur. Trīs diens pēc kārt negaršīgs zivs. Nu lāb, vienreiz var kļūdīties. Divreiz var satrāpīties. Bet, ja trīsreiz pēc kārt pērk un trīsreiz nav garšīg, tā vairs nav kļūd. Visād jau ir. Tas jau rok darbs ir. Man jau ar kaut kas kādreiz ir – sālīt mazāk vai vairāk. Tas jau tāds tīri subjektīvs jēdziens, jo vienam ir salds, otram sāļš. Visiem mīļš nekad nebūšu. Tā ir.»

Jautāts par kūpināšanas recepti, Andris tikai noplāta rokas. «Tās ir nākušs vairāk no nostāstiem. Nekāds recepts nav. Pirmo ziv, kad mēs kūpinājām, mēs sākām pēc atmiņs – kā apmēram tēvs ir kūpinājs. Es salik kopā dažāds savs atmiņs un piedzīvojums, un to, kas nāc dabā uz viets.

atklāj Andris. Meistarību viņš ieguvis lēnām, mainot temperatūru, sāls daudzumu. «Ir bijs arī tā. Atbrauc kund pakaļ pēc zivīm, un viss smird. Viss beigts. Saskābēj,» kurinot uguni zem zivīm, atceras Andris. Viņš skaidro, ka, pārāk mainot temperatūru, zivis var saskābt. To gan viņš sapratis tikai pēc vairākām reizēm, kad aizmidzis darba laikā. Tas neesot brīnums, jo zivju kūpināšana aizņem no 6 līdz 12 stundām, atkarībā no laikapstākļiem un citiem faktoriem.