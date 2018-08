No TVNET arhīva: Savu alu meklējot! 333 alu valstībā Līgatnē

Ne visi to spēj izturēt,» stāsta Iveta Ašeniece. Vecāka gadagājuma līgatnieši atceras, kā Otrā pasaules kara laikā alās cilvēki slēpās uzlidojumu laikā.

Smilšalas raka kopīgiem spēkiem vairāku mēnešu, bet varbūt pat gadu garumā. To darīja ar cirtņiem, kas ātri vien nodila un bija jāasina. Pārsvarā alas raka spēcīgi vīri. Palīdzēja arī sievas un bērni. Turīgākie līgatnieši algoja amatniekus – profesionālus alu racējus. Smiltis ar ķerrām pa kalna nozgāzi veda prom. Darbs nebija no vieglajiem.

Lielākā daļa alu, kas saglabājušās līdz mūsdienām, raktas papīrfabrikas un to strādnieku vajadzībām. «Pirms 200 gadiem papīru lēja ar rokām. Šķidrumus bija jāglbā vēsākā vietā,» stāsta Līgatnes vēstures pētniece. Zināms, ka ap 1820. gadu alās glabāja līmes masu. Tolaik papīru taisīja no lupatām, bet līmi gatavoja no aitu kājām.