Brīvdienu maršruts ⟩ Dzērves, neskarta daba un retas sugas: Teiču rezervāts

Sodi par atrašanos purvā bez atļaujas un DAP inspektora pavadības var būt visai bargi – fiziskai personai no 30 līdz 700 eiro.

Pārsvarā aizlieguma neievērotāju tvarstīšanā aktīvākais laiks ir rudens periods – inspektoriem gadās būt prom no mājām pat vairākas dienas pēc kārtas. Strādājot rezervātā, ir radusies arī izpratne par vietām, kurās noteikti būs ogotāji, kā rezultātā «tukšie gājieni nesanāk». DAP rīcībā ir arī termokameras un droni, lai purvu pieskatītu vēl uzmanīgāk. Vidēji sezonā par neatļautu uzturēšanos purvā tiek pieķerti vidēji 20 – 30 cilvēki. Pērn, kad rudenī agri uzkritušas salnas un bijusi slikta dzērveņu raža, tikuši konstatēti tikai četri nelikumīgi ogotāji.

Teiču rezervāts aizņem aptuveni 20 tūkstošus hektāru lielu platību. Vairumu no tā – 70% - veido purvs, bet atlikušos 30% meži, ezeri, pļavas un salas. Kopumā tādas ir vairākas, un daļa no tām apdzīvota. Kādreiz nomaļās salas Teiču purvā par patvērumu izvēlējās no vajāšanām bēgošie vecticībnieki, tagad cilvēki palikuši tikai dažās.