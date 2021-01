Ja Ziemeļkorejā mākslīgi veidotu rokgrupu, tā būtu "Laibaich"

Kāpēc neticamākais? Pirmkārt jau tāpēc, ka par pirmo rokgrupu, kas iekļuvusi aiz dzelzs priekškara, kļuvusi nevis The Rolling Stones vai kāda cita Rietumu kultūras vērtības simbolizējoša apvienība, bet gan slovēņu industriālā ārtroka grupa Laibach, kas pazīstama ar to, ka astoņdesmitajos gados koķetējusi ar nacisma simboliku («Mēs esam fašisti tikpat lielā mērā kā Hitlers gleznotājs,» reiz izteikusies grupa). Otrkārt, tāpēc, ka vispār šāds koncerts bija iespējams un tas notika zīmīgā datumā - 70. gadu jubilejā kopš kopš Korejas atbrīvošanās no Japānas varas. Un liels nopelns šajā neticamajā stāstā ir gan Travikam, kurš jau vairākus gadus kā Norvēģijas neoficiālais atašejs kultūras jomā cieši sadarbojies ar Ziemeļkoreju, tādējādi gūstot uzticību, gan Ziemeļkorejas kultūras dzīves atbildīgajām personām, kuras faktiski noticēja Travikam, ka «Laibach nav nekādi fašisti un tas viss ir Rietumu propagandas izdomājums».