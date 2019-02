Atskats uz 2017. gada seksīgāko festivālu "Erots"

Jau piektdien Rīgā Ķīpsalas izstāžu hallē sāksies ikgadējais erotikas festivāls "Erots", kas pulcē zvaigznes no dažādām pasaules malām. Pasākumi turpinās arī sestdien. Piedāvājam materiālu no TVNET arhīva - aplūko foto un video no 2017. gada "Erota"!