Desmit nozīmīgākie Boba Dilana albumi

Sazin kāpēc man patīk šo albumu klausīties, sākot ar ceturto dziesmu – One of Us Must Know (Sooner or Later), tad seko I Want You un Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Reizēm ar šīm trim dziesmām ir pietiekami un galvu reibinoši. Fascinējošs dubultalbums, kuru daudzi uzskata par visu laiku nozīmīgāko populārās mūzikas ierakstu.