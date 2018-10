«ABLV Bank» klientiem garantētajās atlīdzībās izmaksāti 45% no kopsummas

Viņa informēja, ka no 3.marta līdz 9.jūlijam valsts garantēto atlīdzību bankā «Citadele» ir saņēmuši 8498 «ABLV Bank» klienti jeb 39% no kopējā klientu skaita, kam ir tiesības saņemt valsts garantēto atlīdzību.

Prauliņa piebilda, ka tostarp «ABLV Bank» vietējie klienti četru mēnešu laikā ir saņēmuši 89% no rezidentiem pieejamās valsts garantēto atlīdzību summas. «Redzams, ka līdz šim aktīvāk pēc valsts garantētās atlīdzības ir vērsušies Latvijas rezidenti - iedzīvotāji un juridiskās personas. Līdz šim valsts garantēto atlīdzību saņēmuši 5173 Latvijas vietējie iedzīvotāji un uzņēmumi jeb 62% no rezidentu skaita par kopējo summu 41,6 miljoni eiro jeb 89% no kopējās rezidentiem pieejamās valsts garantēto atlīdzību summas,» viņa sacīja.