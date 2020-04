Piecas lieliskas Prinsa dziesmas, ko viņš sacerējis citiem

Stevie Nicks «Stand Back» (1983)

Tehniski šī nav Prinsa sacerēta dziesma, taču to apvij leģenda. Kā stāsta pati amerikāņu dziedātāja un leģendārās grupas «Fleetwood Mac» dalībniece Stīvija Niksa (Stevie Nicks), tad šo dziesmu viņa sacerējusi Prinsa singla «Little Red Corvette» ietekmē savā kāzu dienā (ar Kimu Andersonu). Viņa esot iedvesmojusies no Prinsa sintezatoru skaņas un vienā dienā sacerējusi vārdus un melodiju, ko ierakstījusi demo. Vēlāk zvanījusi Prinsam un izstāstījusi šo stāstu. Prinss esot ieradies studijā un pavadījis pie ieraksta 25 minūtes, iespēlējot sintezatoru partijas. Tiesa, pie dziesmas autoriem viņš oficiāli netiek minēts, taču tāpat ir skaidrs, ka bez Prinsa šāda dziesma nebūtu tapusi un neskanētu tieši tā, kā tā skan. «Viņš ienāca studijā, iespēlēja sintezatoru un aizgāja... gluži kā sapnī,» atceras Niksa.

Chaka Khan «I Feel for You» (1984)

Lai arī «I Feel for You» ir Prinsa dziesma, tieši Čakai Hānai viņš to speciāli nav komponējis. Patiesībā 1979. gadā viņš to bija iecerējis dāvināt savai mīļotajai Patrīsijai Rašīnai (Patrice Rushen), taču beigās iekļāva pats savā albumā «Prince». Vēlāk Hānas versijā šī dziesma kļuva par veiksmīgu elektrofanka hitu.

Martika «Love... Thy Will Be Done» (1991)

Divus gadus pēc supergrāvēja «Toy Soldiers», dziedātāja Martika vērsās pie Prinsa pēc palīdzības otrā albuma ierakstīšanai. Prinss Martikai sacerēja 4 dziesmas, kas iekļautas albumā «Martika's Kitchen», tajā skaitā meditatīvo «Love... Thy Will Be Done». Martika esot devusies uz «Paisley Park» studiju, kur Prinss kopš 1987. gada ieraksta visu savu mūziku, līdzi ņemot blociņu ar dzejoļiem. Prinss nokopējis šo to no tā un teicis, lai Martika dod viņam aptuveni nedēļu laika. Pēc nedēļas dziedātāja savā pastkastē saņēma kaseti ar mūziku. Prinsu viņa vairs nekad nav satikusi.