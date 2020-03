Top 10 nozīmīgākie blūza ieraksti

2. Muddy Waters «Folk Singer», 1964

Madijs Voterss daudziem ir blūzmeņa etalons. Viņš veica neiespējamo misiju, noejot ceļu no plantācijām līdz koncertiem Eiropā, kuros visa rokmūzikas elite gulēja pie viņa kājām. Retais viņa dzimtajā Isakuena novadā varēja iedomāties, ka šis puišelis, kam patika rotaļāties Misisipi netīrajās peļķēs, izaudzis sarakstīs dziesmu, kuras vārdā tiks nosaukta viena no slavenākajām pasaules rokgrupām - Rolling Stone. Atliek izdzirdēt I'm Your Hoochie Coochie Man pirmos akordus un izdziedāto «The gypsy woman told my mother before I was born», lai saprastu, ka Madijs bija asais kaķis. Pat jūsmīgais apgalvojums, ka

1. Blind Willie Johnson «Dark was the Night», 1927 – 1930

Ja blūzmenis ir cilvēks, kurš dzied par savām ilgām un sāpēm, tad Aklais Villijs Džonsons bija arhetipisks blūzmenis. 20. gs. ASV štatos būt melnādainam un aklam bija dubultgrūti, tāpēc aklie un invalīdi visbiežāk kļuva par ubagojošiem ielu mūziķiem, jo tā bija viņu vienīgā iespēja nopelnīt dienišķo maizi. Aklais Villijs Džonsons nepiedzima akls, bet par tādu kļuva septiņu gadu vecumā, kad viņa tēvs iekaustīja pamāti, kura pārkāpa laulību, bet pēc kautiņa saniknotā sieviete mazajam Villijam acīs iemeta sārmu un puisēns kļuva akls. Tā kā agrāk viņš bija izrādījis interesi par mūziku, tad tēvs viņam lika ielu stūros muzicēt un pelnīt iztiku. Viņa dzīve pagāja, cīnoties ar trūkumu un uz ielu stūriem dziedot blūzus un reliģiska satura balādes. Visticamāk, mēs neko par Aklo Villiju neuzzinātu, ja viņa mūzika divdesmito gadu nogalē netiktu piefiksēta. Vairākās Columbia Records sesijās tika ierakstīti tādi hrestomātiski skaņdarbi kā Nobody Fault But Mine, Jesus Make Up My Dying Bed, The Soul of the Man un Dark Was The Night, Cold Was The Ground. Kaut ko tik nepieradinātu un atskabargainu, bet reizē neizsmeļamu un mierinošu nebija nācies dzirdēt, varbūt tikai kā atbalss gandrīz gadsimtu vēlāk atskanēs Džonija Keša Hurt vai Boba Dilana Not Dark Yet. Šīs dziesmas ir kā atvērtas grāmatas, kurās ierakstīts kaut kas no katra mūsu dzīvesstāsta. Dziesmas kā naglas, ar kurām sanaglot izļodzītu dzīvi, kā vēstules, kuras nosūtīt nākamajām paaudzēm.