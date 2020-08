Iepriekš nedzirdēti fakti par telenoveli «Mīlas viesulis»

Abendliche Grüße vom heutigen Außendreh. 🌅 Wir wünschen euch ein schönes Wochenende! 🤗 . #onset #aussendreh #sunset #sundown #bavaria #sturmderliebe #sdl #bavariafiction

A post shared by Sturm der Liebe Official (@sturm_der_liebe) on May 18, 2018 at 12:17pm PDT