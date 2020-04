Kā Lieldienas svin citviet pasaulē

Grieķijā, Korfu salā (grieķu valodā Kerkira) visvairāk tūristus sajūsmina senā tradīcija - pēc Kristus augšāmcelšanās paziņošanas no ēku augšējiem logiem tiek nomesti lielāki un mazāki māla podi.

Grieķijā tiek arī ievērots gavēnis un daudzas kristietības tradīcijas. Loģiski, ka pēc tā seko gastronomiskas izvirtības. Lieldienu galdam grieķi izvēlas jēra gaļu - ne tikai grilētu uz iesma, bet pagatavotas tiek arī lopa iekšas un subprodukti. Piemēram, zupa «Mageiritsa» sastāv no jēra zarnu buljona, kam pievienota vārīta ola.

Zviedrijā Lieldienās svin tā saucamo Garo sestdienu. Tradīcijas piekopēji aptin ap galvu lakatus un kā «Lieldienu sievas» jeb «Lieldienu raganas» pie citu cilvēku durvīm prasa saldumus. Viņi tic, ka pirms Lieldienām aktivizējas raganu spēks, tāpēc to mēģina piekukuļot.

Lai gan Polijā Lieldienas atzīmē ļoti reliģiski, ir šādas tādas lietas, kuras palikušas no seniem, pagānu laikiem. Viena no tām ir pēršana ar vītola zariem - pirmajās Lieldienās to dara puiši meitenēm, bet otrajās meitenes, kurām puisis patīk, atbild ar pērienu. Šādi var noskatīt arī sev līgavu.