Top10 nozīmīgākie soulmūzikas ieraksti

Tajā naktī Als saprata, ka ir aizdziedājies.

Nauda, sievietes, slava bija iedegusi tik daudz malduguņu, ka viņš savās vēlmēs un mērķos bija apmaldījies.

Als Grīns pieņēma lēmumu izstāties no šovbiznesa un kļūt par mācītāju. Nu jau trīsdesmit gadus viņš ieraksta pārsvarā garīgās mūzikas ierakstus un tikai 21. gs. sākumā kopā ar leģendāro producentu Mičelu un hiphopa kolektīva The Roots bundzinieku un producentu ?uestlove ierakstīja pāris lieliskus soulmūzikas albumus. Tomēr, ja gribat sākt iepazīšanos ar viņa mūziku, labāk uzmeklējiet viņa septiņdesmito gadu ierakstus. Plati Call Me daudzi uzskata par viņa daiļrades virsotni.

FOTO: Publicitātes foto

5. Stevie Wonder «Songs in the Key of Life» (1976)

Brīnumi notiek

Arī populārajā mūzika notiek brīnumi, kad pār mākslinieku pāris gadu laikā nolīst tik daudz melodiju, ka viņš visu atlikušo mūžu vai nu cenšas to visu atkārtot, vai vienkārši dzīvo šo zelta gadu ēnā.

Stīvijs bija sešdesmito gadu ierakstu kompānijas Motown muzikālais brīnumbērns, kurš septiņdesmitajos ar virkni novatorisku albumu iemantoja klasiķa statusu. Lai arī satriecošais iedvesmas mākonis pēc 1980. gada albuma Hotter Than July pagaisa, katru dienu pasaulē tiek radīta popmūzika, kura tiešā vai netiešā veidā ietekmējusies no Stīvija radītajām melodijām, akordu salikumiem un sintezatoru skaņu eksperimentiem.

Šobrīd Stīvijs ir Amerikas nacionālais dārgums, kultūras kanona sastāvdaļa, kurš ir neatņemams goda viesis ASV valdības rīkotajos muzikālajos pasākumos. Viņš ir gluži kā Ziemassvētku vecītis, kura parādīšanās izraisa vispārēju sajūsmu un no kura neviens arī vairāk neko negaida, jo visi zina, ko viņš dāvās un teiks.

Grūti, pat neiespējami, ir izvēlēties Stīvija labāko albumu. Talking Book būtu pelnījis iekļaušanu kaut vai neatkārtojamās mīlas balādes I Believe (When I Fall in Love It Will Be Forever) dēļ. Arī Innervisons ir fantastisks albums, kurā sociālā kritika savijas ar soulmūzikā līdz tam nebijušu psihedēliski gaišu ironiju.

Stevie Wonder «Songs in the Key of Life» FOTO: Publicitātes foto

Šoreiz gan iztikšu bez pārsteigumiem un nominēšu Songs in the Key of Life. Tas ir albums, kurā optimisms ir pašsaprotama dzīves vadlīnija. Albums atšķirībā no daudziem citiem dubultalbumiem nav pašmērķīgi uzpūsts, un gandrīz katra dziesma ir hita statusā. Stīvijs patiešām atradās savas daiļrades virsotnē un par uzdevumu izvirzīja parādīt visas cilvēciskas pieredzes varavīksni. Viņam tas arī izdevās. Albumā ir saglabāts līdzsvars. Trāpīga sociālā kritika nekļūst didaktiska, pozitīvisms neieslīgst rožainā salkanumā, bet pats galvenais – bez suģestējošās balss, lieliskām taustiņinstrumentu nokrāsām ierakstā skan burvīga mutes harmonika, kura kulminē vienā no visu laiku skaistākajām dziesmām, kuru tēvs ir veltījis savai meitai, proti, Isn’t She Lovely. Klasisks albums, kurš ir viens no tiem retajiem ierakstiem, kura milzīgā popularitāte ir līdzsvarā ar māksliniecisko vērtību.

Kērtiss Meifīlds FOTO: Publicitātes foto