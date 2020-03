Top10 nozīmīgākie "Blue Note" džeza albumi

Arts Bleikijs ir viens no leģendārākajiem džeza bundziniekiem, kurš spēlēja bi-bop un hard-bop stilā. Viņš ne tikai radīja pats savu no Āfrikas tradicionālajiem ritmiem ietekmētu spēles manieri, bet ar ansambli «Jazz Messengers» izveidoja īpašu hard-bop skanējumu. Bleikijs nebija džeza vizionārs, visos savos daiļrades etapos viņš pamatā balstījās tradicionālajā svingā un blūzā. Bleikija spēle bija karsta, asa, ritmiska, ansambļa kopējam skanējumam tā deva dzenskrūves efektu. Pat sirmā vecumā, būdams daļēji kurls un lietojot dzirdes aparātu, viņš spēlēja ar tādu sirdsdegsmi, ka spēja aizraut pašus jaunākos džeza entuziastus. «Jazz Messengers» vairākus gadu desmitus ap sevi pulcēja daudzsološus talantus, kuriem ansamblis bija labs atspēriena punkts un meistarības skola. Džeza kritiķi atzīmē, ka grūti klājās tiem jaunajiem džeza mūziķiem, kuri uzreiz nespēja sasniegt Bleikija ritmiskā vulkāna izvirduma temperatūru. Plate «Moanin» ir Bleikija daiļrades virsotne, un plates titulskaņdarbs ir viena no pilnskanīgākajām džeza kompozīcijām, kādu nācies dzirdēt.

9. Sonny Rollins «A Night at the Village Vanguard» / 1957

Sonijs Rolinss piedzima un bērnību pavadīja Ņujorkā, kur burtiski uzlādējās ar džeza laikmeta enerģiju. Ne velti viņam kaimiņos dzīvoja svinga ēras dižākais saksofonists Kulemans Houkinss, kura agresīvo spēles manieri vēlāk pārņēma arī Sonijs. Spilgtākais Blue Note paspārnē ierakstītais Sonija albums ir «A Night at the Village Vanguard». Tiem laikiem tas bija neierasti, ka trio veidoja tikai saksofons, kontrabass un bungas. Taču piepildītais saksofona skanējums un pārsteidzošās improvizācijas, kuras neapšaubāmi dzima turpat uz vietas, klausoties šo plati, brīžiem rada pat klaustrofobiskas sajūtas – tik meistarīgi un brīžiem pret klausītāju neiecietīgi viņš ar skaņu piepilda telpu. Neilgi pēc šā albuma ieraksta slavas un spēka pilnbriedā viņš paņēma radošu pārtraukumu. Divus gadus neizdeva nevienu albumu, nekomunicēja ar džeza vidi, pavadīja laiku ar ģimeni un naktīs uz tilta spēlēja saksofonu. Savā atgriešanās albumā «Bridge» Sonijs gan neko jaunu nepiedāvāja. Lai arī viņš demonstrēja vēl enerģiskāku un virtuozāku saksofona spēli, tomēr palika tradicionālā hard-bop rāmjos. Ieradums pēc katra jauna radoša posma paņemt pārtraukumu viņam palika uz visu mūžu. Džeza vidē viņš joprojām ir paraugs augstiem kritērijiem, kurus mākslinieks izvirza pret sevi. Sonijs nekad nav baidījies apstāties, paņemt pauzi, izvērtēt savas mūzikas vēstījumu un vientulībā censties pilnveidot savu meistarību. Ja būtu iespēja sešdesmito gadu sākumā apmeklēt Ņujorkas Viliamsburgas tiltu, tad, visticamāk, nakts tumsā mēs tur ieraudzītu vientuļu saksofonistu, kurš spēlē tikai sev un zvaigžņotajām debesīm.

Piecdesmito gadu nogale bija viens no ražīgākajiem periodiem visā džeza vēsturē. Šķita, ka mūziķiem atlika ieiet studijā tikai ar pāris melodiju un akordu uzmetumiem, lai rezultātā taptu šedevrs. Viens no modernā džeza sapņu komandas spēlētājiem bija Kanonbels Aderlijs. Viņa hard-bop manierē spēlētās improvizācijas bija dziļi sakņotas blūzā un gospelmūzikā, tās bija tik dvēseliskas un siltas, ka daudzi viņu dēvē par souldžeza pamatlicēju. Viņa spēlē nedzird šaubas, pašanalīzi, dvēseles kliedzienu. Viņš gluži kā nevainīgs bērns par visu priecājas un pateicas. 1957. gadā viņš pievienojās Mailza Deivisa kvintetam, kura sastāvā piedalījās vairāku ģeniālu albumu («Kind of Blue», «Milestones», «Porgy and Bess») ierakstu sesijās. «Somethin Else» ir tikpat lielas burvības apvējots ieraksts. Lai arī tas ir Kanonbela soloalbums, jāatzīst, ka liela loma albuma tapšanā bija tieši Mailzam. Viņš ne tikai iespēlēja izteiksmīgas solo partijas, bet arī sarakstīja albuma titulkompozīciju. Ierakstu atklāj, iespējams, visu laiku skaistākā «Autumn Leaves» versija.