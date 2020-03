Top10 nozīmīgākie modernā džeza ieraksti

Mailzs Deiviss bija superzvaigzne. Viņam patika skaļa publicitāte, pielūdzēju pūļi, švītīgas drēbes, dārgas automašīnas un bokss. Starp džeza cienītājiem ir arī tādi, kuri apgalvo, ka Deivisa nozīme džezā ir pārvērtēta. Ja tā arī būtu taisnība, tad, izdzirdot viņa spēli, šo apgalvojumu aizmirstu. Viņa neatkārtojamais un siltais trompetes tonis atbruņo un pārņem savā varā. Mailzs vienmēr ir novērtējis pauzes, klusuma, brīvas telpas vērtību. Reizēm svarīgāk ir bijis nevis nospēlēt notis, bet tas, kur viņš ir paklusējis, sajutis pauzes spēku. «Mazāk ir vairāk» – tā noteikti bija Mailza devīze. Viens no džeza slavenākajiem albumiem ir Mailza Deivisa «Kind Of Blue», tomēr arī bez šā skaistā ieraksta viņam ir daudz nozīmīgu albumu, jo viņš ir stāvējis pie gandrīz visu modernā džeza stilu šūpuļiem. Mailzs vienmēr spēja laikus pieslēgties aktuālajam, pat radot maldīgu priekšstatu, ka viņš ir virziena vienīgais atklājējs un virzītājs. Viņam nenoliedzami piemita spēja ap sevi sapulcināt ļoti talantīgus cilvēkus. «Nefertiti» ir pēdējais Mailza akustiskais albums. Albuma slavenākos standartus ir sarakstījis kvinteta patiesais dzinējs saksofonists Veins Šorters. Reizēm ir pat žēl, ka Veins palika spožās zvaigznes ēnā. Lai nu kā tas bija, bet, klausoties šo albumu, ir skaidrs: starp grupas mūziķiem valda tāda saskaņa, ka, šķiet, viņi pat domā sinhroni. Ar šo albumu beidzas džezs, kādu to visi pazina līdz tam. Tālāk sekoja fusion. Mailzs nemīlēja skatīties atpakaļ.

Džons Koltreins par leģendu kļuva jau dzīves laikā. Laikabiedri teica, ka Koltreins nespēlēja tikai notis. Viņš, spēlējot saksofonu, raud, kliedz, smejas, klusi čukst, sludina, ar viņa saksofona skaņām var ne tikai sienā izsist iedomātus caurumus, izkustināt tiltu pamatus, bet ar balādēm nomierināt raudošu bērnu. Saksofons ir viņa sirds domu pastiprinātājs. Koltreins koncertos nereti viena skaņdarba ietvaros esot improvizējis pat 40 minūtes. Tas esot bijis nogurdinoši un daudziem nesaprotami. Viņš it kā uzmācīgi vēlējās kaut ko pateikt, bet pietrūka nošu. Koltreina kvarteta mūziķi esot burtiski kūpējuši no pārpūles un sasprindzinājuma. No plates «A Love Supreme» ievadvārdiem var saprast, ka viņš ar mūzikas starpniecību meklē atbildes, cenšas uztaustīt dzīves jēgu, saprast, kāds ir mūziķa un mākslinieka virsuzdevums. Tieši Koltreins džezu iznesa no klubiem un deju zālēm, padarīja to par filozofisku pārdomu instrumentu. Šajā platē var dzirdēt ne tikai džeza vēsturi, verdzības un brīvības pieredzi, bet arī radoša cilvēka dvēseles meklējumus. Šīs mūzikas vēstījums ir vairākos līmeņos. Četrdaļīgajā svītā ir nopūtas, protests pret apspiešanu, sauciens pēc palīdzības, galu galā pateicība Radītājam par atbrīvošanu. Albumu «A Love Supreme» jeb Mīlestība pāri visam nevar ielikt džeza rāmjos. Tas ir viens no 20. gadsimta spilgtākajiem radošajiem testamentiem līdzās Borisa Pasternaka «Doktoram Živago» vai Andreja Tarkovska «Spogulim».