Katrai dziesmai savs producents (will.i.am, Ester Dean, Dreiks, «The-Dream», Kanje, Diplo, «Stargate» u.c.), savs skanējums - eklektika, kas variē no spilgtiem radiohitiem (popdziesma «How We Do (Party)», drum and bass hits «Hot Right Now») līdz totālai bezgaumībai. Brīžiem Ora repo kā M.I.A. («Facemelt»), brīžiem viņas deklamēšana atgādina «The Ting Tings» (dziesmā «Uneasy»), dziedājums arīdzan nav tas pats oriģinālākais.