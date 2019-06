Kā Jāņus svin Eiropā

Lietuvā Jāņus sauc līdzīgi kā pie mums – Jonas. Arī svinēšanas tradīcijas ir līdzīgas – lietuvieši dzied, dejo, pin vainagus, rotā mājas ar Jāņu zālēm, kā arī dedzina ugunskurus, kam lietuvieši piešķir īpašu vērību: «Mūsu lauku mājās ugunskurs tiek kurināts katru gadu. Mana vecmāmiņa reiz stāstīja, ka tas ir par godu saulei, kas pēc Jāņiem paliks vājāka, tāpēc tā jāstiprina ar uguni. Lai saulīte vēl ilgi būtu spoža, mūsu mājās ugunskurs parasti ir vairākus metrus augsts», stāsta Martynas no Kauņas.

Igaunijā gada garāko dienu sauc par Jaanipäev jeb latviskojot – Jāņu dienu. Arī igauņi šajos svētkos dzied, dejo, dedzina ugunskurus un lec pār tiem. Tā kā lielu daļu Igaunijas apskalo Baltijas jūra, mūsu ziemeļu kaimiņvalstī plaši izplatīta ir tradīcija ūdenī palaist degošas laivas. Arī Somijā, kur Jāņus sauc par Juhannus, tāpat kā Igaunijā, ugunskurus kurina vecās laivās vai speciāli svētkiem darinātos plostos, ko sākumā aizdedzina krastā, bet vēlāk palaiž jūras vai ezera ūdenī. Juho, students no Somijas, uzskata, ka somiem vasaras saulgrieži ir nozīmīga diena, kurā cilvēki piekopj dažādas tradīcijas, piemēram, papardes zieda meklēšanu, māju izdaiļošanu ar bērzu meijām, kas simbolizē mieru un saticību, kā arī saunā iešana, kas Jāņu naktī esot īpaši attīroša un dvēseli sadziedējoša.

Atsevišķās vietās svētki tiek atzīmēti ar īpašiem folkloras tradīciju rituāliem un sendienu noskaņas atdzīvinošiem pasākumiem, tomēr tie lielākoties piesaista vien nelielu interesentu skaitu. Francijā un Vācijā, tāpat kā Lielbritānijā mūsdienās izplatītāk palicis šajā laikā aiziet uz kādu brīvdabas festivālu: «Parasti pat neiedomājos, ka varētu būt gada īsākā nakts. Vienkārši eju uz kārtējo vasaras festivālu, lai baudītu silto laiku, mūziku, kompāniju un dejas. Ja kāds vēstures pārzinātājs atgādina, ka šodien ir tā «īpašā diena», tad it kā pa jokam viens otru apsveicam, savādāk gan par to, ka šajā laikā ir vasaras vidus, pat neiedomājos», saka Frenkija no Londonas.