No TVNET arhīva: "Rammstein" pērkona dārdi Arēnā (2012)

«Arēnas Rīga» durvis koncerta apmeklētājiem tika atvērtas jau plkst. 18. Koncerta iesildītāji - zviedru grupa «Deathstars» - uz skatuves kāpa plkst. 19.30. Viņi, starp citu, jau Rīgā bijuši, iesildot amerikāņu ņūmetāla grupu «Korn». Pagaidām tālāk par iesildošo grupu gan zviedriem nav izdevies tikt, jo puišu mūzika un skatuves estētika ir kā viegli nolasāma mozaīka - kaut kas no «Kiss», no Merilina Mensona, kaut kas no tā paša «Rammstein» u.c. līdzīgām teatrālām konkrētā formāta apvienībām. Apokaliptisks, gotisks farss, kuram trūkst identitātes.