Atgriežoties pie vizuālās mākslas, jāsaka, ka ir mākslinieki, kurus labi pārdod galerijas (ārzemēs pārsvarā), jo viņu darbi ir "skaisti" un labi der interjeros. Un ir mākslinieki, kuru darbus ir grūti pārdot galerijās, jo tie var būt ļoti specifiski pēc sižeta vai izpildījuma - grūti saprotami "parastai publikai", vai arī ļoti lieli, vai arī ir neierastos formātos, piemēram, skulptūras no rīsiem vai ziedputekšņiem. Tādiem māksliniekiem atliek cerēt uz to, ka kādreiz viņu mākslu pirks muzeji vai arī aicinās piedalīties nopietnas izstāžu zāles un galerijas. Par to, ka viņi patiks plašākai auditorijai, viņi nevar sapņot. Reti ir arī tādi, kas apsteiguši savu laiku un tāpēc nevar pārdot savus darbus, kā bija ar van Gogu, piemēram. Eiropā mākslas skolas sadalījās divos izteiktos virzienos, ir skolas, kas vairāk māca konceptuālo domāšanu un salīdzinoši maz māca tādas disciplīnas kā gleznošanu vai zīmēšanu. Pie mums bija vairāki studenti no Erasmus, kas nemācēja vai slikti mācēja zīmēt vai gleznot. Viens puika no Francijas man stāstīja, ka viņiem ir ļoti daudz jāraksta par savu mākslu, ja pareizi atceros, ap 300 lpp. gadā. Es viņam jautāju: kāpēc tad tava nodaļa skaitās glezniecības nodaļa, nevis literatūras vai mākslas filozofijas? Un ir skolas, pie kurām daļēji pieder arī LMA, kurās vēl joprojām akcentu liek uz klasiskām mākslas disciplīnām: zīmēšanu, gleznošanu, skicēšanu.