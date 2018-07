Viņu pelnīti uzskatīja par padomju kino lielāko seksa simbolu, pielūdzējas no dažādām valstīm sekoja viņam visur, bet vīrieši velti centās imitēt viņa juteklisko akcentu. Rīgas lepnums, “latviešu Pīrss Brosnans” – Kalniņš vienmēr bija nepārspējams un elegants “rietumu parauga” dumpinieks: jaunībā spēlēja rokgrupās, dziedāja, dejoja, nēsāja garus matus un bikses ar platiem galiem. Un gluži dabīgi nolēma saistīt savu dzīvi ar mākslu, absolvējot Vītola Latvijas valsts konservatorijas aktieru nodaļu. Savas karjeras laikā Kalniņš veiksmīgi piedalījās gan teātra uzvedumos, gan arī filmās, no kurām daudzas ir iekļautas padomju un Latvijas kino “zelta” krātuvītē. Runājot par Kalniņa darbiem, nevar nepieminēt filmas “Vālodzīte” (1972), “Uzticamais draugs Sančo” (1975), “Teātris” (1978), “Personisko drošību negarantēju…” (1980), filmu - opereti “Silva” (1981), “Laiks mīlēt” (2002), seriālus “Drongo” (2002), “Aizmirstais” (2011) un vēl atsevišķi – “Ziemas ķiršus” (1985), kas, nenoliedzami, ir viena no vispieprasītākajām padomju melodrāmām.