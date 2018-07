Vasara ir laiks, kad ļauties trakām aktivitātēm, atļaujot sev izmēģināt kaut ko jaunu. Smelies iedvesmu no šīm 5 aizraujošajām vasaras aktivitāšu idejām, kuru īstenošanai būs nepieciešams tikai nedaudz veiksmes...

Ja vasaras piedzīvojumu iespaidā ķermeni māc nogurums, uzdāvini sev iespēju atgūties no ikdienas steigas, ļaujoties kādai pirts procedūrai vai masāžai ar īpaši nomierinošu efektu. Viesnīcas un SPA kompleksi pilsētā un ārpus tās piedāvā aroma masāžas, sejas attīrīšanas procedūras, un dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus, kas gādās gan par tavu izskatu, gan labsajūtu.

Parūpējies par savu veselību un uz brīdi atslēdzies no ikdienas domām, izmēģinot kādu jaunu sporta veidu vai piedaloties fitnesa nodarbībā! Izmēģini kā tas ir – piedalīties klinšu kāpšanas nodarbībā, un pārbaudi, cik ātri vari apgūt salsas pamatsoļus, izvēloties pavadīt savu laiku aktīvi. Pēc aktivitātes jutīsies spēcīgāks un uzlādēts jauniem piedzīvojumiem!

Lai arī Tev būtu iespēja ņemt dalību kādā no šīm aktivitātēm, Coca-Cola šovasar rīko īpašu izlozi. Savu veiksmi vari pārbaudīt veikalu plauktos meklējot Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Lime, Fanta Orange, Fanta Shokata, Fanta Dragonata vai Sprite 0.5l pudeles ar aprocēm un dzelteno akcijas korķi, kuru reģistrējot mājaslapā www.coca-cola.lv līdz 31. augustam katru nedēļu piedalīsies loterijā par dāvanu karti no “Dāvanu sala” 200 EUR vērtībā.