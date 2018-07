Kā īpašais viesis festivāla noslēguma koncertā uzstāsies pazīstamais itāļu dziedātājs – Džovanni Kostello (Giovanni Costello), kā arī mākslinieciskais baritons no Austrijas – Martins Ahrainers (Martin Achrainer). Tā, piemēram, Džovanni Kostello, neticama šarma un apburošas balss īpašnieks, visas pasaules klausītāju mīlulis un sieviešu siržu iekarotājs, savā neatkārtojamajā manierē izpildīs pazīstamus itāļu hitus un balādes, sākot ar Karūzo līdz pat Čelentāno skaņdarbiem. Savukārt Vīnes operas solista Martina Ahrainera uzstāšanās festivālā būs jaunatklājums latviešu klausītājiem. “Martins spēj izdziedāt gan pašas zemākās, gan pašas augstākās notis savā diapazonā, turklāt viņš to dara ļoti profesionāli, izsmalcināti un filigrāni,” tā par austriešu baritona vokālajām spējām raksta viens no ASV lielākajiem laikrakstiem “The New York Times”.