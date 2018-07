Indra Salceviča: Kas otram ir devis citam ierādīt vietu? Ar ko tu esi īpašāks par puķu pārdevēju?

Pārdomas.Kostja viņai lika pēc dzemdībām no dzemdību nama ar sabiedrisko transportu braukt mājās, lai gan viņa bija samaksājusi pusi par auto, ar ko viņš ikdienā pārvietojās. Valdis visus sadzīves maksājumus ar sievu ( 10 gadu garumā)dalīja uz pusēm, bet savai brūtei uzsauca neskaitāmus ārvalstu braucienus gada garumā. Ilva krāpa Jāni ar citiem, bet viņš klusi sēdēja malā, jo viņam nebija kur iet! Liene,promejot, iztīrīja Kārļa visus bankas kontus un pat klozetpodu noskrūvēja! Klausos apkārt un brīnos! Jā, viss plūst un mainās, bet vai tādēļ par necilvēkiem jāpārvēršas. Kur pazūd cieņa pret līdzcilvēkiem? Cieņa pret partneri, cilvēkiem sabiedriskos pasākumos, cieņa pret vecāko. Cieņa pret kopā piedzīvoto pagātni? Cieņa arī pret sevi. Vai nav tā, ka, ja cilvēks pieņem otra lēmumus kā viņa izvēli, nerodas jautājumi un ir vienkārši jāciena, lai kā mums tas nepatiktu?Vai cilvēki kopumā ir zaudējuši kaut kādu izpratni par cieņu? Kāpēc biezais ar zelta zobiem neciena Rimi kasieri, bet pusauga puika – sētnieku? Kāpēc darba devējs pazemo padotos? Un kas otram ir devis citam ierādīt vietu? Ar ko Tu esi īpašāks par puķu pārdevēju? Lai vai kā, es novēlu cienīt sevi un apkārtējos! #virmogaisā #parcieņu #blogger #latvianblogger #bepositive #bekind #respectpeople #respectpeoplechoices #cienamizvēles #lategram #positivus #cos #lindex #psoriasis

