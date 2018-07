VID: arī dienesta darbinieki ir cilvēki, kuri reizēm kļūdās

Tāpat VID darbinieki saņem dāvinājumus un kādam aizdod naudu. Tā aina, ko daži rāda publiskajā telpā, un tas, ko redzam paši, skatoties deklarācijas, neatšķiras no visām pārējām valsts amatpersonu deklarācijām.

No visiem Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem valsts amatpersonas ir 3461.

“Runājot par to, kā mēs viņus pārbaudām, – protams, mēs mūsējos sākam pārbaudīt pirmos. Ne tikai tās struktūrvienības, kuras nodarbojas ar valsts amatpersonu deklarāciju uzraudzību, bet arī iekšējās drošības pārvalde, kā arī nodokļu kontroles pārvalde, kas uz VID darbiniekiem skatās kā uz nodokļu maksātājiem. Tāds uzstādījums mums bija jau iepriekšējos gados, un arī šogad mēs savējos skatāmies prioritārā kārtībā tieši tādēļ, lai nerastos kādi papildu jautājumi no citām personām, kuras mēs arī pārbaudām,” norāda Pelēkā.

Statistika liecina, ka no visām VID amatpersonām 55 ir, iespējams, pieļāvušas kļūdas.

“Reizēm neizpratnes dēļ, ātri pildot deklarācijas, norāda, ka viņam pēkšņi radušās parādsaistības, naudas uzkrājumi, bet citā deklarācijas sadaļā nenorāda darījumu, kādā veidā šāda summa ir radusies. Pēc tam, kad skatās to informāciju, kas pieejama publiski, redzams – cilvēkam pēkšņi parādījušies skaidrās naudas uzkrājumi, bet nav redzams, no kurienes. Un tad, kad mēs cilvēkam lūdzam skaidrot situāciju, tad cilvēks saka – jā, es pārdevu nekustamo īpašumu. Ja viņš šādu darījumu būtu norādījis, tad nevienam vairs arī nebūtu jautājumu, no kurienes viņš ir ieguvis naudas līdzekļus,” saka VID vadītāja pienākumu izpildītāja.