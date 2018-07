Maija Silova ir tievāka, kā jebkad agrāk, bet no kūciņām neatsakās

🔞18 mainām 🔜 uz 19 un sākam laicīgi gatavoties festivāla pirmajai jubilejai #next #5thanniversary🎤⚪⚫🔴 #laimarendezvous #dienasgrāmatas piedodiet, draugi, ka pēdējās dienās retāk sanāca atbildēt jums❣ - ar komandu 🎥 atspoguļojām 🎬 koncerta aizkulises🎧 спасибо Лайме за праздник🔥 # my hands are always occupied ⚠️ hair by my fav @chi_baltic👄 you did it as I expected ❣salons @studio_17_beauty_salon @davids.zakis 🤩 #tvpresenter #laimarendezvousjurmala @laimarendezvousjurmala @laima_vaikule_official #sunglasses #luxottica #prada #chihaircare #farouksystems #hairstyle #chibaltic #galaxys9 + #ambassador #MySunriseGold #manssamsung #withsamsung #jurmala #latvia

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Jul 23, 2018 at 8:42am PDT