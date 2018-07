Oversize, safari jeb šĪs vasaras saulesbriļļu stils un mode

Gluži tāpat kā ar visu citu, līdzi laikam iet arī saulesbriļļu attīstība. To stils, tāpat kā apģērba mode ir dažāds un katrs no mums var atrast sev tīkamāko variantu. Saulesbrilles pašlaik ir topā, un par to ir prieks! Lietojot saulesbrilles var “nošaut vairākus zaķus ar vienu šāvienu” – būsi pasargāts no kaitīgajiem UV stariem, tajā pašā laikā padarīsi savu koptēlu interesantāku. Piemēram, pašlaik pasaulē aktuālie “Oversized” modeļi, kas šogad ir izteikti smalkos metāla ietvaros ar gaišākām un krasainām lēcam. Jāsaka, ka šādas saulesbrilles jau ir ierasts nēsāt kā neatņemamu stila aksesuāru arī mākoņainās dienās vai iekštelpās.