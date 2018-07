Igo ar Laimu Vaikuli sarunājis vienam par otru intervijās teikt tikai labas lietas

Laimu Vaikuli pazīstu no astoņdesmitajiem gadiem un ļoti cienu šo mākslinieci, uzskatu, ka viņa ir viena no ievērojamākajām Latvijas dziedātājām, un tāda bijusi jau sen. Esmu speciāli gājis uz viņas izrādēm, koncertiem, skatījos, kā viņa strādā, kā veido priekšnesumus. Man tie vienmēr likušies pārsteidzoši labi.

Viņa ir kā mēs visi. Mēs, protams, veidojam kaut kādu ārējo tēlu – tas ir neizbēgami –, lai pasargātu to, kas esam īstenībā. Es domāju, ka patiesībā viņa ir sirsnīgs, vienkāršs cilvēks, kurš tāpat jūt, mīl, pārdzīvo. Pretējā gadījumā viņa nevarētu radīt tik lieliskus un atstrādātus priekšnesumus.

Tas baro. Tas ir tas, no kā šādi cilvēki dzīvo. Ja tu tādam cilvēkam atņemsi iespēju darboties un sevi pilnveidot šādā veidā, viņš vienkārši “beigsies”.

Nevarētu teikt, ka es precīzi atceros, bet tas bija kādā 1984. vai 1985. gadā, kad es Laimu uzrunāju un lūdzu padomāt par to, vai viņa varētu mani konsultēt, palīdzēt uztaisīt vienu videoklipu dziesmai, kas man tolaik bija ierakstīta. Mēs arī par to spriedām un domājām. Nezinu, vai Laima pati to atceras, bet man šis notikums bija nozīmīgs.