Aicina meža īpašniekus informēt VMD par ozolu akūtās kalšanas gadījumiem

VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre teica, ka kopumā uz 1.jūniju meža īpašnieki un meža nozares pārstāvji bija aizpildījuši 389 anketas un līdz ar to apsekotas 389 ozolu audzes, 21 kokam konstatējot slimības pazīmes. Noņemti septiņi paraugi, no kuriem trijos laboratoriskās testēšanas rezultātā Lielbritānijas laboratorijā konstatētas ozolu akūto kalšanu izraisošas baktērijas.

Tāpat vēstīts, ka VAAD, VMD un valsts AS "Latvijas valsts meži" (LVM) speciālisti, kā arī Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" zinātnieki un Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) pārstāvji izstrādājuši turpmākas rīcības plānu akūto ozolu kalšanas slimības izplatības ierobežošanai. Tostarp plānots sagatavot informatīvo materiālu un meža īpašnieku apsekošanas anketu, lai informētu sabiedrību un apzinātu slimības izplatību. Tāpat iecerēts rīkot VAAD speciālistu apmācības paraugu noņemšanai no slimajiem ozoliem un tālākai to testēšanai, kā arī ierīkot izpētes parauglaukumu. Eksperti arī sagatavos rekomendācijas slimības ierobežošanai un apkarošanai.