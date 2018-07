Pēc tam Šmits sita autā, kā rezultātā Brērs/Hauseners atkal ieguva mačbumbu, taču to mājinieki atspēlēja, turklāt pēc tam viņi to paveica vēlreiz. Tiesa, pēc tam pretinieki jau trešo reizi pēc kārtas tika pie mačbumbas, Latvijas duetam atkal to atspēlējot un panākot 18:18. Savukārt uzreiz pēc tam lieliski blokā nospēlēja Samoilovs, tādējādi mājiniekiem iegūstot mačbumbu, kas arī šoreiz palika neizmantota. Turpinājumā Šmitam/Samoilovam izdevās iegūt vēl vienu mačbumbu, to izmantot un lieliskā cīņā sasniegt pusfinālu.