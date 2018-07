Lielbritānijas riteņbraucējs Tomass triumfē "Tour de France"

Lielbritānijas šosejas riteņbraucējs Džeraints Tomass no "Sky" komandas svētdien triumfēja šīs gada "Tour de France", pirmo reizi karjerā uzvarot kādā no lielajām tūrēm, kamēr latvietis Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" vienības tūri noslēdzis kopvērtējuma 82.pozīcijā.