"Balticovo" peļņa pērn četrkāršojusies

Eksports 2017.gadā veidoja 63% no uzņēmuma apgrozījuma.

"2017.gada veiksmīgos rādītājus sekmējuši vairāki nozīmīgi faktori. Pērn uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 17,3% attiecībā pret 2016.gadu - 2017.gadā saražojām par 18 miljoniem vairāk olu nekā 2016.gadā, ko izdevās paveikt daudz ar ražošanu saistītu procesu efektivizācijas rezultātā. Tāpat uz ražīgumu būtisku iespaidu atstāj ciklogrammas - putnu ievietošanas plāns, kurš, neatkarīgi no citiem apstākļiem, mainās ik gadu," norādīja "Balticovo" valdes loceklis Toms Auškāps.

Rezultātus ietekmēja arī negaidītais olu deficīts Eiropā un pat ārpus Eiropas robežām, ko izraisīja pērn informācijas telpu pāršalkušās ziņas par "Fipronil" - indīgu vielu, kuru izmanto insektu un parazītu iznīcināšanai, un kura klātbūtne tika konstatēta Nīderlandes un Beļģijas uzņēmumos saražotajās olās. Eiropas Savienības noteikumi pamatoti aizliedz šo vielu izmantot to dzīvnieku ārstēšanā no parazītiem, kuri tiek izmantoti pārtikas produktu ražošanā, jo noteikts daudzums "Fipronil" var nonākt galaproduktā un kaitēt cilvēka nierēm, aknām un vairogdziedzerim. "Fipronil" konstatēšanas rezultātā no tirdzniecības Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, Šveicē un Zviedrijā tika izņemtas tūkstošiem olu, kā arī bija vērojams olu cenu kāpums biržās.