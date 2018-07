Klajā nāk triloģijas “Burvji” noslēguma grāmata

Šajā grāmatā sērijas varonis Kventins Koldvoters ir zaudējis visu. Viņš ir izraidīts no slepenās burvju zemes Filorijas, palicis bez draugiem un tagad ar tukšām kabatām atgriežas vietā, kur sākās viņa stāsts: Breikbilas Maģiskās pedagoģijas koledžā. Bet no pagātnes Kventinam neizbēgt, un drīz vien tā nāk viņu meklēt. Kventinam ir jāizlīkumo cauri pelēkas maģijas un šaubīgu cilvēku pilnai burvju pagrīdes pasaulei. Viņa piedzīvojums ved no Antarktīdas pie apburtās Nevienzemes, kur Kventins atrod vecos draugus. Bet visi ceļi ved atpakaļ uz Filoriju, un viņam ir jātiek galā ar burvju zemes problēmām – vai jāiet bojā.

Levs Grosmans (1969) ir amerikāņu rakstnieks un žurnālists, rakstījis The New York Times, Time, Wired, The Wall Street Journal un citiem laikrakstiem un žurnāliem. 2009. gadā publicētais romāns “Burvji” (latviski izdots 2015. gadā apgādā “Prometejs”) nonāca The New York Times bestselleru saraksta pirmajā vietā. Nākamās divas sērijas grāmatas “Burvju karalis” un “Burvja zeme” angliski iznāca 2011. un 2014. gadā. 2015. gadā televīzijas kanāls Syfy sāka pārraidīt pēc grāmatas motīviem veidotu seriālu, kam 2019. gadā paredzēta jau ceturtā sezona.