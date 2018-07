Kārlim Kazākam “ir sakrājies” par zākām sociālajos tīklos: Pazemotāji ir pat man tuvi draugi

“Jā, ir sakrājies. Tas pazemojumu un naida vilnis, kas gāžas sociālajos tīklos pēdējā laikā, tam ir iemesls. Tie esam mēs paši. Īpaši piedomāju par kaimiņpartijas cilvēku zākāšanu (protams, ka tā notiek visos virzienos). Un pazemotāji ir pat man tuvi draugi. Kur mēs visi bijām 25 gadus? Kur ir inteliģences asais prāts, skaidrās domas, bez pašlabuma darbi - kaut vai savās profesionālajās un sabiedriskajās organizācijās? Kur ir kultūras cilvēku spēja atteikties no ātro kredītu un azartspēļu sponsoru naudas, kur spēja skatīties sabiedrībai acīs? Kur ir zinātnieku attieksme un viedokļi, nedomājot par nākotnes finansējumu? Nobijušies mēs esam. No tā, ka esam tādi paši kā ikviens. Ka nav nekā, kas piešķir īpašu statusu. Neviens nav izredzētais. Apkārt ir tik daudz talantīgi, strādīgi, vērtīgi cilvēki, bet tik maz to, kuri godprātīgi dotu daļu no sevis sabiedrībai.