"VEF Rīga" pagarina līgumu ar Mejeri un piesaista amerikāņu centru

"Mareks Mejeris pēdējos gados bijis viens no mūsu atslēgas spēlētājiem un iemesls, kāpēc vairākas no iepriekšējām sezonām bijušas tik veiksmīgas. Mēs Mareku ilgstoši asociējam ar "VEF Rīga" klubu. Neskatoties uz to, ka viņam bija trauma pagājušās sezonas izskaņā, esam vienojušies par sadarbības turpināšanu un esam pilnībā pārliecināti, ka nākamā sezona Marekam individuāli būs visspēcīgākā un viņš parādīs vislabāko sniegumu savā karjerā, jo viņa briedums, apņemšanās un vēlme sevi parādīt ir nebijušos augstumos. Stīvs Zeks ir spēlētājs, kas jau spēlējis Latvijas basketbolā. Viņam ir labs balanss starp jaunību un pieredzi, tāpat viņš ir arī vispusīgs spēlētājs, ko parādīja iepriekšējās divās sezonās. Stīvs spēj gūt punktus, vākt bumbas, atdot piespēles, darboties aizsardzībā, viņš ir enerģisks un arī viens no spēlētājiem, kas ir labs komandas biedrs. Gan Mareks, gan Stīvs būs starp mūsu atslēgas spēlētājiem gaidāmajai sezonai," paziņojumā citēts "VEF Rīga" galvenais treneris Jānis Gailītis.