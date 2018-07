Kuldīgā Dizaina filmu festivāls ar provokatoriem un robotiem

Sestdien, 4. augusta pēcpusdienā pl. 14:00 programma tiks sākta Kuldīgas Mākslinieku rezidencē ar ģimenes radošo darbnīcu, kurā bērniem un vecākiem būs iespēja apzīmēt auduma maisus, ko vēlāk ņemt līdzi, izmantot iepirkumiem vai jebkā cita pārnēsāšanai. Tematiski apvienojot ar vēlāk demonstrēto filmu, pl. 15.00 tiks gatavotas un piedāvātas publiskas bezmaksas pusdienas, lai aizsāktu sarunas par tādām tēmām kā dizains, tehnoloģijas, nākotnes roboti un vispārēji nodrošinātais ienākums. Pl. 16:00 ar lekciju par tehnoloģiju klātesamību mūsdienu procesos un to nozīmi uzstāsies Riga TechGirls pārstāve Alise Dīrika.

Pēc lekcijas turpat Kuldīgas Mākslinieku rezidencē tiks demonstrētas divas filmas, kas no dažādiem sociāliem un politiski ekonomiskiem skatupunktiem pievērsīsies pastāvošiem fenomeniem, kas būtiski ietekmē šī brīža sadzīvi lielākajā daļā pasaules un nosaka nākotnes attīstības scenārijus. Pl. 17:00 tiks rādīta filma “Noslīgt datos”, kas atklāj aizkulises procesiem, kā tiek iegūta personīgā informācija no mūsu tālruņiem, datoriem, lai veidotu reklāmas, kas ietekmē mūsu izvēles tieši tajā brīdī, kad esam tam visvairāk gatavi. Vēlāk 19:00 filma “Bezmaksas pusdienu sabiedrība” sniegs padziļinātu ieskatu par garantēta minimālā iztikas minimuma idejām un meklēs skaidrojumus, iespējas un pieredzes, kā to ieviest. Par vispārējā pamatienākuma ideju ārpus Latvijas plašāk runā jau kopš pagājušā gadsimta otras puses. Tā ir nauda, kas tiek izsniegta ikvienam iedzīvotājam – kā cilvēciskas tiesības, par ko nav jāsniedz pakalpojums. Filmas autori cenšas saprast, vai šī ir kā tālredzīga reforma vai sociāli romantiska kreiso utopija?